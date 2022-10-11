Лев Лещенко раскрыл тайну о своих крестных детях

Лев Лещенко раскрыл подробности своей личной жизни, которую долгое время держал в секрете. Народный артист является крестным трех детей.
80-летний народный артист был женат два раза, но детей в этих браках так и не появилось. Даже вторая супруга, с которой Лещенко вместе с 1978 года, не смогла убедить артиста завести детей. Лауреат премий считает, что дети — большая ответственность, и к этому вопросу нужно подходить очень осторожно и обдуманно.
Однако стало известно, что считавшийся бездетным эстрадный певец является крестным трех детей. Подробной информации о его крестниках нет, но в интервью с «Теленеделей» он признался, что двое сыновей учатся в Испании и в Москве, а дочь с Украины.