Лев Лещенко раскрыл тайну о своих крестных детях

80-летний народный артист был женат два раза, но детей в этих браках так и не появилось. Даже вторая супруга, с которой Лещенко вместе с 1978 года, не смогла убедить артиста завести детей. Лауреат премий считает, что дети — большая ответственность, и к этому вопросу нужно подходить очень осторожно и обдуманно.