Наташа Королева не сцене обнажила пышную грудь

Бюст знаменитости едва не «выпрыгнул» из декольте.
Певица Наташа Королева в минувшие выходные приняла участие в фольклорном концерте в Кремлевском дворце. Артистка выбрала для выхода в свет очень яркий наряд.
Так, знаменитость появилась во всем красном: в платье, колготках, туфлях и украшениях. Облегающий наряд подчеркнул фигуру Наташи, а особенно ее пышный бюст.
Грудь едва не «выпрыгивала» из платья, но Королеву эту совсем не смущало. Многим известно, что певица любит выходить в свет в нарядах, в которых ее бюст выглядит еще более эффектно.