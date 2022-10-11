Наташа Королева не сцене обнажила пышную грудь

Бюст знаменитости едва не «выпрыгнул» из декольте.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Певица Наташа Королева в минувшие выходные приняла участие в фольклорном концерте в Кремлевском дворце. Артистка выбрала для выхода в свет очень яркий наряд.

Так, знаменитость появилась во всем красном: в платье, колготках, туфлях и украшениях. Облегающий наряд подчеркнул фигуру Наташи, а особенно ее пышный бюст.