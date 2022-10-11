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1 час назад

Наташа Королева не сцене обнажила пышную грудь

WomanHit.ru

Бюст знаменитости едва не «выпрыгнул» из декольте.

Наташа Королева не сцене обнажила пышную грудь
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Певица Наташа Королева в минувшие выходные приняла участие в фольклорном концерте в Кремлевском дворце. Артистка выбрала для выхода в свет очень яркий наряд.

Так, знаменитость появилась во всем красном: в платье, колготках, туфлях и украшениях. Облегающий наряд подчеркнул фигуру Наташи, а особенно ее пышный бюст.

Грудь едва не «выпрыгивала» из платья, но Королеву эту совсем не смущало. Многим известно, что певица любит выходить в свет в нарядах, в которых ее бюст выглядит еще более эффектно.

Звёзды,Наташа Королева,
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