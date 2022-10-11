От кого планирует родить Ольга Бузова

К слову, Бузова не раз признавалась, что мечтает родить, и даже в недавно приобретенном жилье уже обустроила пространство для детей. И это несмотря на то, что недавние разговоры о том, что она беременна, оказались всего лишь слухами. Впрочем, не соответствовали действительности, по ее словам, и утверждения ее бывшего мужа Дмитрия Тарасова о ее бесплодии. И что, мол, из-за этого они и разошлись. На эти обвинения Бузова ответила, что очень скоро она забеременеет и выносит малыша. Чего мы Ольге искренне и желаем! А уж будет ли отцом ребенка Jony, покажет время.