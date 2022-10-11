От кого планирует родить Ольга Бузова

Ольга Бузова публично заявила, что хочет детей от исполнителя Jony. Об этом она написала в комментарии к его новым фото в Инстаграме (запрещен в РФ).
«Когда фотосессию сделал. Хочу от тебя детей», — вероятно, пошутила Ольга.
Но, как известно, в каждой шутке лишь доля шутки. Может, звезда «Дома-2» таким образом и правда как минимум решила проявить симпатию к певцу? А там дальше уж кто знает.
К слову, Бузова не раз признавалась, что мечтает родить, и даже в недавно приобретенном жилье уже обустроила пространство для детей. И это несмотря на то, что недавние разговоры о том, что она беременна, оказались всего лишь слухами. Впрочем, не соответствовали действительности, по ее словам, и утверждения ее бывшего мужа Дмитрия Тарасова о ее бесплодии. И что, мол, из-за этого они и разошлись. На эти обвинения Бузова ответила, что очень скоро она забеременеет и выносит малыша. Чего мы Ольге искренне и желаем! А уж будет ли отцом ребенка Jony, покажет время.