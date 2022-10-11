Долина не стерпела хамства и дерзнула в ответ подписчику

«Лариса Александровна, вы прекрасны в любом амплуа! Не слушайте серую массу», «Браво! Без мата и так интеллигентно поставили хабалку на место», «Восхищаюсь вашей мудростью и воспитанием», «Я бы не опускалась до уровня хейтеров, но раз вы решили ответить, уважаю выбор», «Посмеялась от души, когда открыла профиль этого «модного критика». Без слез не взглянешь, зато советы раздавать умеет», — пишут почитатели творчества Долиной.