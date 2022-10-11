Долина не стерпела хамства и дерзнула в ответ подписчику

Лариса Долина не скрывает свой возраст и любит экспериментировать со внешностью. Знаменитость соглашается на самые дерзкие предложения стилистов для фотосъемок. Например, недавно артистка предстала перед публикой в облегающем черно-белом комбинезоне и необычном корсете. Исполнительница нетленного хита «Погода в доме» не постеснялась и продемонстрировала движения, напоминающие популярный танец тверк.
Далеко не все готовы принимать и восхищаться откровенными образами Ларисы Александровны. Одна из Интернет-пользователей не сдержалась и написала оскорбительный комментарий под очередным постом Долиной. Девушка прибавила всенародной любимице три года и упрекнула в несоответствии её сценического образа цифрам в паспорте.
Певица не стала отмалчиваться и устроила публичную порку Интернет-завистнице.
«Во-первых, мне 67. Во-вторых, придержите коней. Кто Вам дал право учить меня? Зависть еще никого и никогда не украшала», — хлестко ответила Лариса Долина.
Многие поддержали артистку и похвалили за то, что не побоялась высказать свое мнение.
«Лариса Александровна, вы прекрасны в любом амплуа! Не слушайте серую массу», «Браво! Без мата и так интеллигентно поставили хабалку на место», «Восхищаюсь вашей мудростью и воспитанием», «Я бы не опускалась до уровня хейтеров, но раз вы решили ответить, уважаю выбор», «Посмеялась от души, когда открыла профиль этого «модного критика». Без слез не взглянешь, зато советы раздавать умеет», — пишут почитатели творчества Долиной.