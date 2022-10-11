Селена Гомес рассказала о своей борьбе с волчанкой в фильме

В Сети появился первый трейлер документального фильма об американской певице и актрисе Селене Гомес, который рассказывает о ее жизни и пути к успеху.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

В 2014 году у Гомес диагностировали красную волчанку, после этого она перенесла операцию по трансплантации почки и курс химиотерапии. В ролике она рассказывает о борьбе с болезнью, а также о своих срывах, депрессии, тревожности и биполярном аффективном расстройстве, которое диагностировали специалисты.

Несмотря на проблемы, звезда старается сохранять оптимистичный взгляд на жизнь и пытается помогать другим. Так, в видео есть кадры со встречи популярной певицы с фанатами, где она приехала в гости к маленькой девочке, которая любит ее творчество.