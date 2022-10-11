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2 часа назад

Селена Гомес в документалке рассказала о своей борьбе с волчанкой и трудном периоде жизни

Вечерняя Москва

В Сети появился первый трейлер документального фильма об американской певице и актрисе Селене Гомес, который рассказывает о ее жизни и пути к успеху.

Селена Гомес рассказала о своей борьбе с волчанкой в фильме
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

В 2014 году у Гомес диагностировали красную волчанку, после этого она перенесла операцию по трансплантации почки и курс химиотерапии. В ролике она рассказывает о борьбе с болезнью, а также о своих срывах, депрессии, тревожности и биполярном аффективном расстройстве, которое диагностировали специалисты.

Несмотря на проблемы, звезда старается сохранять оптимистичный взгляд на жизнь и пытается помогать другим. Так, в видео есть кадры со встречи популярной певицы с фанатами, где она приехала в гости к маленькой девочке, которая любит ее творчество.

Фильм «Селена Гомес: мой разум и я» выйдет 4 ноября.

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