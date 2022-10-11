Лазарев прокомментировал слухи об отношениях с Малиновским

На просторах интернета давно ходят слухи о дружбе известного исполнителя Сергея Лазарева с основателем нелегальной фирмы CroudWiz Алексом Малиновским. Имя популярного певца уже неоднократно фигурировало в скандальной истории проекта.

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Однако долгое время музыкант никак не высказывался ни о своем участии в данном бизнесе, ни об отношениях с бизнесменом. Но не так давно артист решил прокомментировать данный вопрос в рамках разговора с журналисткой Ксенией Собчак.

“Относительно Алекса Малиновского, я знаю его достаточно давно, еще по шоу-бизнесу. Он певец, а также автор одного из моих хитов. В общем-то, знакомый мне человек”, — пояснил исполнитель.