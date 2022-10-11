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2 часа назад

Сергей Лазарев прокомментировал слухи об отношениях с Алексом Малиновским

FBM.ruиещё 1

На просторах интернета давно ходят слухи о дружбе известного исполнителя Сергея Лазарева с основателем нелегальной фирмы CroudWiz Алексом Малиновским. Имя популярного певца уже неоднократно фигурировало в скандальной истории проекта.

Лазарев прокомментировал слухи об отношениях с Малиновским
Фото: FBM.ruFBM.ru

Однако долгое время музыкант никак не высказывался ни о своем участии в данном бизнесе, ни об отношениях с бизнесменом. Но не так давно артист решил прокомментировать данный вопрос в рамках разговора с журналисткой Ксенией Собчак.

“Относительно Алекса Малиновского, я знаю его достаточно давно, еще по шоу-бизнесу. Он певец, а также автор одного из моих хитов. В общем-то, знакомый мне человек”, — пояснил исполнитель.

Также Сергей Лазарев обратил внимание на то, что никогда не принимал участия в продвижении компании CroudWiz. Он подчеркнул, что два года назад он выступал на частной вечеринке указанного проекта.

Звёзды,Алекс Малиновский,Сергей Лазарев,Ксения Собчак,
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