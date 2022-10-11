Анна Семенович призналась, кого боится больше всего

Певица Анна Семенович в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) ответила на вопрос, боится ли она летать на самолетах.
По словам артистки, ей не страшно совершать перелеты на самолете. Также она объяснила, что считает полет на самолете более безопасным, чем поездку на автомобиле.
«Сейчас есть много мест и курсов, которые борются с аэрофобией. Я вот дико боюсь змей и крыс. Таких курсов нет», — написала звезда в личном блоге.
Семенович посоветовала подписчикам пройти курсы, чтобы перестать бояться летать на самолете.