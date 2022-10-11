Лолита прокомментировала скандал вокруг арт-директора Моисеева

Певица Лолита Милявская высказалась о скандале вокруг арт-директора покойного певца Бориса Моисеева Сергея Гороха.
Брат артиста Маркс Толкач уверен, что именно Горох виновен в смерти знаменитости. Милявская заявила, что арт-директор всегда был только в помощь Моисееву.
«Боря не был ни одиноким, ни немощным. И сто лет назад была переписана квартира, потому что никакому брату Боря был не нужен. Он отказывался с ним видеться, встречаться и презирал», — сказала Милявская телефонном разговоре, который был опубликован Аленой Жигаловой в ее YouTube-шоу «Алена, блин! говорит».
Звезда подчеркнула, что она рада тому, что квартира Моисеева теперь принадлежит Гороху. Если бы не помощь друга, певец бы скончался раньше.