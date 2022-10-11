Лолита прокомментировала скандал вокруг арт-директора Моисеева

«Боря не был ни одиноким, ни немощным. И сто лет назад была переписана квартира, потому что никакому брату Боря был не нужен. Он отказывался с ним видеться, встречаться и презирал», — сказала Милявская телефонном разговоре, который был опубликован Аленой Жигаловой в ее YouTube-шоу «Алена, блин! говорит».