Бритни Спирс обвинила мать в насилии

40-летняя американская поп-певица Бритни Спирс заявила, что мать била ее по лицу. Об этом звезда рассказала в соцсетях.

Инцидент, как утверждает исполнительница, случился после ее развода с танцором Кевином Федерлайном в 2007 году. Тогда ей пришлось с двумя детьми и матерью переехать в пляжный домик.

Однажды, оставив семью, она уехала вместе с Линдси Лохан и Перис Хилтон на вечеринку. Вернулась домой Бритни в четыре утра, чем очень разозлила родительницу. Внезапно мать дала Спирс пощечину.

«Я вошла в дом, она посмотрела на меня и ударила меня так сильно, что я никогда этого не забуду», — призналась артистка.

С тех пор, по словам певицы, ее всегда интересовало, что испытываешь, ударив человека по лицу. Тем не менее Спирс надеется никогда не узнать об этом в реальной жизни.