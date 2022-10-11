Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+17° в 
USD 63.68EUR 62.35
Войти в почту
3 часа назад

Певица Бритни Спирс обвинила мать в насилии

Катерина Саломе

40-летняя американская поп-певица Бритни Спирс заявила, что мать била ее по лицу. Об этом звезда рассказала в соцсетях.

Бритни Спирс обвинила мать в насилии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Инцидент, как утверждает исполнительница, случился после ее развода с танцором Кевином Федерлайном в 2007 году. Тогда ей пришлось с двумя детьми и матерью переехать в пляжный домик.

Однажды, оставив семью, она уехала вместе с Линдси Лохан и Перис Хилтон на вечеринку. Вернулась домой Бритни в четыре утра, чем очень разозлила родительницу. Внезапно мать дала Спирс пощечину.

«Мое сердце перестало биться»: Бритни Спирс — о разлуке с сыновьями

«Я вошла в дом, она посмотрела на меня и ударила меня так сильно, что я никогда этого не забуду», — призналась артистка.

С тех пор, по словам певицы, ее всегда интересовало, что испытываешь, ударив человека по лицу. Тем не менее Спирс надеется никогда не узнать об этом в реальной жизни.

Ранее мы писали о том, что анонсирована первая за шесть лет песня Бритни Спирс.

Звёзды,Линдси Лохан,Пэрис Хилтон,Бритни Спирс,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители