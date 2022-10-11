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2 часа назад

53-летняя Хелена Кристенсен показала обнаженные фото из архива

Газета.Ru

Датская супермодель Хелена Кристенсен показала архивные обнаженные фото. Об этом сообщает издание SheKnows.

53-летняя Хелена Кристенсен показала обнаженные фото из архива
Фото: Газета.RuГазета.Ru

53-летняя Хелена Кристенсен опубликовала в личном блоге серию снимков многолетней давности. На архивных фотографиях, снятых Брюсом Вебером, супермодель 90-х позировала полностью обнаженной, лежа на животе. На одном из кадров легенда подиумов предстала в одном халате.

«Испытываю жгучее желание сорвать этот халат!» — прокомментировала публикацию Хелены Кристенсен ее коллега и подруга Кристен Макменами. «Вечная красота», — добавила Шалом Харлоу.

Хелена Кристенсен начала модельную карьеру в 1980-е. Получив титул «Мисс Дания» в 1986 году, супермодель представляла страну на конкурсе «Мисс Вселенная». В 1990-е она участвовала в показах известных брендов и позировала для обложек глянцевых журналов.

Примечательно, что Хелена Кристенсен до сих пор является востребованной моделью. В сентябре она приняла участие в показе «Vogue World: New York» в честь 130-летия издания и снялась в рекламе нижнего белья бренда Coco de Mer London.

Звёзды,Брюс Вебер,Хелена Кристенсен,
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