53-летняя Хелена Кристенсен показала обнаженные фото из архива

Датская супермодель Хелена Кристенсен показала архивные обнаженные фото. Об этом сообщает издание SheKnows.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

53-летняя Хелена Кристенсен опубликовала в личном блоге серию снимков многолетней давности. На архивных фотографиях, снятых Брюсом Вебером, супермодель 90-х позировала полностью обнаженной, лежа на животе. На одном из кадров легенда подиумов предстала в одном халате.

«Испытываю жгучее желание сорвать этот халат!» — прокомментировала публикацию Хелены Кристенсен ее коллега и подруга Кристен Макменами. «Вечная красота», — добавила Шалом Харлоу.

Хелена Кристенсен начала модельную карьеру в 1980-е. Получив титул «Мисс Дания» в 1986 году, супермодель представляла страну на конкурсе «Мисс Вселенная». В 1990-е она участвовала в показах известных брендов и позировала для обложек глянцевых журналов.