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2 часа назад

64-летнюю Мадонну раскритиковали за "нелепый" каминг-аут

Газета.Ru

Поп-дива и певица Мадонна вызвала споры поклонников в комментариях из-за провокационного видео со своим каминг-аутом. Ролик она опубликовала в социальных сетях.

64-летнюю Мадонну раскритиковали за "нелепый" каминг-аут
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В новом видео 64-летняя Мадонна кидает розовое нижнее белье в мусорное ведро. К видео она добавила:

"Если я промахнусь, я лесбиянка".

Певица не стремилась попасть в цель, поэтому в конце видео она просто пожала плечами. Видео просмотрели более 16,7 млн раз в течение 17 часов после публикации, и он собрал почти 15 000 комментариев фанатов.

Пользователи социальных сетей возмутились провокационным роликом певицы. Они вспомнили о многочисленных поцелуях Мадонны с Бритни Спирс и Кристиной Агилерой. Фанаты назвали это "нелепым трюком для привлечения внимания" и раскритиковали за него.

Звёзды,Мадонна,Бритни Спирс,
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