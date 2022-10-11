64-летнюю Мадонну раскритиковали за "нелепый" каминг-аут

Поп-дива и певица Мадонна вызвала споры поклонников в комментариях из-за провокационного видео со своим каминг-аутом. Ролик она опубликовала в социальных сетях.

В новом видео 64-летняя Мадонна кидает розовое нижнее белье в мусорное ведро. К видео она добавила:

"Если я промахнусь, я лесбиянка".

Певица не стремилась попасть в цель, поэтому в конце видео она просто пожала плечами. Видео просмотрели более 16,7 млн раз в течение 17 часов после публикации, и он собрал почти 15 000 комментариев фанатов.