В украшении Рианны разглядели тайный смысл

Поклонники разглядели тайный смысл в украшении американской певицы и предпринимательницы Рианны. На посты фанатов, опубликованные в Twitter, обратили внимание журналисты Page Six.

Поп-исполнительница покидала звукозаписывающую студию, расположенную в Лос-Анджелесе, в винтажной спортивной футболке Clench и джинсах марки Diesel стоимостью 292 долларов (18,6 тысячи рублей). На размещенных кадрах видно, что в руках она держала сумку люксового бренда Balenciaga за 7400 долларов (472 тысячи рублей).

Пользователи сети обратили внимание на ожерелье с блестящей подвеской в виде буквы D и заподозрили знаменитость в том, что таким образом она рассекретила имя своего четырехмесячного сына.

«Интересно, что означает кулон в виде буквы D», «Имя ребенка?», «РианРианна, скажи нам!» — высказывались юзеры.