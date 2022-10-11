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2 часа назад

В украшении Рианны разглядели тайный смысл

Lenta.ru

Поклонники разглядели тайный смысл в украшении американской певицы и предпринимательницы Рианны. На посты фанатов, опубликованные в Twitter, обратили внимание журналисты Page Six.

В украшении Рианны разглядели тайный смысл
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Поп-исполнительница покидала звукозаписывающую студию, расположенную в Лос-Анджелесе, в винтажной спортивной футболке Clench и джинсах марки Diesel стоимостью 292 долларов (18,6 тысячи рублей). На размещенных кадрах видно, что в руках она держала сумку люксового бренда Balenciaga за 7400 долларов (472 тысячи рублей).

Пользователи сети обратили внимание на ожерелье с блестящей подвеской в виде буквы D и заподозрили знаменитость в том, что таким образом она рассекретила имя своего четырехмесячного сына.

«Интересно, что означает кулон в виде буквы D», «Имя ребенка?», «РианРианна, скажи нам!» — высказывались юзеры.

В то же время сама Рианна никак не отреагировала на догадки поклонников. При этом известно, что указанный аксессуар принадлежит коллекции модного дома Dior.

Звёзды,Рианна,
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