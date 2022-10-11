Ким Кардашьян платит за дополнительную охрану детей в школе

Ким Кардашьян платит за охрану детей в частной школе после того, как Канье Уэст разгласил название учебного заведения. Об этом пишет TMZ.

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В школе недавно появилась дополнительная охрана учеников, за которую платит Ким Кардашьян. Со ссылкой на источники TMZ уточнил, что угрозу представляет не сам Канье Уэст, ведущий себя в последнее время неоднозначно, а посторонние, которые могли увидеть в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) информацию о месте учебы детей Кардашьян.