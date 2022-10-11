Ким Кардашьян платит за дополнительную охрану детей в школе

Ким Кардашьян платит за охрану детей в частной школе после того, как Канье Уэст разгласил название учебного заведения. Об этом пишет TMZ.
В школе недавно появилась дополнительная охрана учеников, за которую платит Ким Кардашьян. Со ссылкой на источники TMZ уточнил, что угрозу представляет не сам Канье Уэст, ведущий себя в последнее время неоднозначно, а посторонние, которые могли увидеть в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) информацию о месте учебы детей Кардашьян.
Тем временем рэпер пытается уговорить бывшую жену и мать своих детей отдать их в его учебное заведение Академию Донды. Ким Кардашьян не идет на уступки. Одной из причин является то, что школа не аккредитована. Сообщается, что в учебном заведении Канье Уэста проводятся уроки паркура, конус молчания, а во главе стоит директор, не имеющий опыта преподавания.