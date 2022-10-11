Дочь Началовой удивила зрителей своим голосом

15-летняя дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина пошла по стопам матери и стала активно заниматься музыкой. Девятого октября юная артистка выступила в гранд-финале музыкального фестиваля "Большая сцена" в Государственном кремлевском дворце. Видео с выступления Вера опубликовала в своих социальных сетях.
Алдонина призналась, что этот день оказался для нее очень важным:
"Это было невероятно".
Пользователи социальных сетей оценили талант девочки:
"Просто до слез! Голос Юлечки"; "Будущая звездочка"; "Унаследовала мамин дар. Несколько раз переслушала, чудесный голос"
Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года.