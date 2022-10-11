Дочь Началовой удивила зрителей своим голосом

15-летняя дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина пошла по стопам матери и стала активно заниматься музыкой. Девятого октября юная артистка выступила в гранд-финале музыкального фестиваля "Большая сцена" в Государственном кремлевском дворце. Видео с выступления Вера опубликовала в своих социальных сетях.