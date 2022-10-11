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1 час назад

Дочь певицы Юлии Началовой удивила зрителей своим голосом

Мария Иглина

15-летняя дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина пошла по стопам матери и стала активно заниматься музыкой. Девятого октября юная артистка выступила в гранд-финале музыкального фестиваля "Большая сцена" в Государственном кремлевском дворце. Видео с выступления Вера опубликовала в своих социальных сетях.

Дочь Началовой удивила зрителей своим голосом
Фото: Социальные сетиСоциальные сети

Софи Лорен вышла в свет и поразила тем, как выглядит в 88 лет

Алдонина призналась, что этот день оказался для нее очень важным:

"Это было невероятно".

Пользователи социальных сетей оценили талант девочки:

"Просто до слез! Голос Юлечки"; "Будущая звездочка"; "Унаследовала мамин дар. Несколько раз переслушала, чудесный голос"

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года.

Ранее Бритни Спирс обвинила мать в насилии.

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