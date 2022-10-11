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1 час назад

Супермодель 90-х Линда Евангелиста поздравила сына с 16-летием

Газета.Ru

Топ-модель 90-х Линда Евангелиста опубликовала в социальной сети фото с сыном Августином и поздравила его с днем рождения.

Линда Евангелиста поздравила сына с 16-летием
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Евангелиста выложила серию фото с сыном, где он запечатлен в разном возрасте.

"Мое сердце, мой свет, 16 лет", - написала модель под постом.

К поздравлениям сына Линды Евангелисты присоединились креативный директор Dior и Fendi Ким Джонс, дизайнер Марк Джейкобс, модели Хелена Кристенсен и Ирина Шейк и другие звезды индустрии моды.

Евангелиста стала мамой в 2006 году. Имя отца ребенка модель раскрыла только через пять лет. Им оказался французский миллиардер Франсуа-Анри Пино, сын владельца брендов Yves Saint Laurent, Gucci и других. В 2012 году начался судебный процесс об уплате алиментов их сыну Августину Джеймсу.

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