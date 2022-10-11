Линда Евангелиста поздравила сына с 16-летием

Топ-модель 90-х Линда Евангелиста опубликовала в социальной сети фото с сыном Августином и поздравила его с днем рождения.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Евангелиста выложила серию фото с сыном, где он запечатлен в разном возрасте.

"Мое сердце, мой свет, 16 лет", - написала модель под постом.

К поздравлениям сына Линды Евангелисты присоединились креативный директор Dior и Fendi Ким Джонс, дизайнер Марк Джейкобс, модели Хелена Кристенсен и Ирина Шейк и другие звезды индустрии моды.