Линда Евангелиста поздравила сына с 16-летием

Топ-модель 90-х Линда Евангелиста опубликовала в социальной сети фото с сыном Августином и поздравила его с днем рождения.
Евангелиста выложила серию фото с сыном, где он запечатлен в разном возрасте.
"Мое сердце, мой свет, 16 лет", - написала модель под постом.
К поздравлениям сына Линды Евангелисты присоединились креативный директор Dior и Fendi Ким Джонс, дизайнер Марк Джейкобс, модели Хелена Кристенсен и Ирина Шейк и другие звезды индустрии моды.
Евангелиста стала мамой в 2006 году. Имя отца ребенка модель раскрыла только через пять лет. Им оказался французский миллиардер Франсуа-Анри Пино, сын владельца брендов Yves Saint Laurent, Gucci и других. В 2012 году начался судебный процесс об уплате алиментов их сыну Августину Джеймсу.