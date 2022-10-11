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2 часа назад

Иванка Трамп появилась на публике в наряде за сотни тысяч рублей

Lenta.ru

Дочь бывшего президента США Дональда Трампа Иванка появилась на публике в наряде за сотни тысяч рублей. Соответствующие фото и материал опубликованы на сайте портала Page Six.

Иванка Трамп появилась на публике в наряде за сотни тысяч
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Папарацци запечатлели бизнесвумен вместе с мужем предпринимателем Джаредом Кушнером в Лондоне. Знаменитость вышла в свет в твидовом костюме итальянского бренда Miu Miu, который состоял из жакета с белым воротником с блестками стоимостью 5500 долларов (351,3 тысячи рублей) и мини-юбки за 1320 долларов (84,3 тысячи рублей).

На размещенных кадрах видно, что в качестве обуви Трамп выбрала черно-белые туфли на высоком каблуке с прозрачными вставками марки Gianvito Rossi, цена которых составляет 815 долларов (52 тысячи рублей). Из аксессуаров на ней — несколько золотых колец и небольшие серьги.

В марте внешность Иванки Трамп после загара раскритиковали в сети. Звезду засняли в пляжном платье с цветочным принтом, из-под которого видны завязки бикини такого же цвета. Пользователи обратили внимание на чересчур загоревшее лицо политика: у нее покраснело лицо от слишком долгого пребывания на солнце.

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