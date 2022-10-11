Поклонники заметили изменения во внешности Королевой

Возрастные изменения во внешности известной певицы Наташи Королевой заметили поклонники артистки. Комментарии появились под публикацией Королевой в откровенном образе с глубоким декольте в Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
«На мать стала похожа», «С годами все больше на маму Люду похожа», «Была раньше королева, сейчас мама», «Почему артисты с возрастом так издеваются над собой?», «Какая была и, увы, какая стала. Жалко смотреть», — прокомментировали пользователи сети.
Многие юзеры также уличили певицу в использовании искажающих внешность фильтров. На ролике звезда в красном платье с пышными рукавами и с ярким макияжем исполняет песню «Ой, цветет калина».