Поклонники заметили изменения во внешности Королевой

«На мать стала похожа», «С годами все больше на маму Люду похожа», «Была раньше королева, сейчас мама», «Почему артисты с возрастом так издеваются над собой?», «Какая была и, увы, какая стала. Жалко смотреть», — прокомментировали пользователи сети.