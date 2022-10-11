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1 час назад

Поклонники заметили изменения во внешности Наташи Королевой

Мослента

Возрастные изменения во внешности известной певицы Наташи Королевой заметили поклонники артистки. Комментарии появились под публикацией Королевой в откровенном образе с глубоким декольте в Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Поклонники заметили изменения во внешности Королевой
Фото: МослентаМослента

«На мать стала похожа», «С годами все больше на маму Люду похожа», «Была раньше королева, сейчас мама», «Почему артисты с возрастом так издеваются над собой?», «Какая была и, увы, какая стала. Жалко смотреть», — прокомментировали пользователи сети.

Многие юзеры также уличили певицу в использовании искажающих внешность фильтров. На ролике звезда в красном платье с пышными рукавами и с ярким макияжем исполняет песню «Ой, цветет калина».

Звёзды,Наташа Королева,
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