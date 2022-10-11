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59 минут назад

Продюсер Игорь Матвиенко раскрыл секрет успеха певца SHAMAN

Вечерняя Москваиещё 1

Продюсер Игорь Матвиенко во вторник, 11 октября, высказал свое мнение о феномене певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN.

Продюсер Матвиенко объяснил успех певца SHAMAN
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Как уточняется, он хорошо относится к SHAMAN и считает его талантливым артистом. По мнению продюсера, далеко не каждый исполнитель может популяризировать патриотическую музыку.

— Я отношусь к нему очень хорошо. Он — талантливый артист! Сделать популярной патриотическую музыку — это дано не каждому, — передает слова Матвиенко Telegram-канал «Звездач».

Депутат Государственной думы Сергей Миронов выступил с инициативой присвоить певцу Ярославу Доронову звание заслуженного артиста России. Миронов подчеркнул в своем письме президенту России Владимиру Путину, что это почетное звание необходимо вручить музыканту за его уникальный талант и патриотизм.

В последнее время музыкальное сообщество и журналисты активно следят за творчеством SHAMAN.

Популярность ему принес клип «Я русский», который собрал за первые сутки миллион просмотров на YouTube, а за первый месяц — более 10 миллионов. «Вечерняя Москва» узнала у музыкального критика Евгения Бабичева, какая судьба ждет молодого исполнителя на отечественном и мировом эстрадном олимпе.

Звёзды,Ярослав Дронов,Илья Резник,Игорь Матвиенко,
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