Продюсер Матвиенко объяснил успех певца SHAMAN

Продюсер Игорь Матвиенко во вторник, 11 октября, высказал свое мнение о феномене певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Как уточняется, он хорошо относится к SHAMAN и считает его талантливым артистом. По мнению продюсера, далеко не каждый исполнитель может популяризировать патриотическую музыку.

— Я отношусь к нему очень хорошо. Он — талантливый артист! Сделать популярной патриотическую музыку — это дано не каждому, — передает слова Матвиенко Telegram-канал «Звездач».

Депутат Государственной думы Сергей Миронов выступил с инициативой присвоить певцу Ярославу Доронову звание заслуженного артиста России. Миронов подчеркнул в своем письме президенту России Владимиру Путину, что это почетное звание необходимо вручить музыканту за его уникальный талант и патриотизм.

В последнее время музыкальное сообщество и журналисты активно следят за творчеством SHAMAN.