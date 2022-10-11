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57 минут назад

Случайная фраза Канье Уэста заставила Ким Кардашьян нанять дополнительную охрану

Inc-News

Случайная фраза Канье Уэста заставила Ким Кардашьян нанять дополнительную охрануЗнаменитый рэпер в последнее время слишком много говорит.

Фраза Уэста заставила Кардашьян нанять дополнительную охрану
Фото: Inc-NewsInc-News

Рэп-музыкант Канье Уэст в последнее время достаточно активно раскрывает в соцсетях различные аспекты своей нынешней и прошлой личной жизни.

В одном из монологов Канье случайно назвал адрес закрытой частной школы, в которой учатся их с его бывшей женой Ким Кардашьян дети.

После этого, как выяснили журналисты, телеведущая обеспокоилась безопасностью наследников и наняла дополнительную охрану.

По некоторым данным, Кардашьян позаботилась не только об усилении безопасности своего жилища, но и проплатила учебному заведению некую серьезную сумму, чтобы оно еще больше усилило охрану внутри и снаружи.

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