Фраза Уэста заставила Кардашьян нанять дополнительную охрану

Случайная фраза Канье Уэста заставила Ким Кардашьян нанять дополнительную охрануЗнаменитый рэпер в последнее время слишком много говорит.
Рэп-музыкант Канье Уэст в последнее время достаточно активно раскрывает в соцсетях различные аспекты своей нынешней и прошлой личной жизни.
В одном из монологов Канье случайно назвал адрес закрытой частной школы, в которой учатся их с его бывшей женой Ким Кардашьян дети.
После этого, как выяснили журналисты, телеведущая обеспокоилась безопасностью наследников и наняла дополнительную охрану.
По некоторым данным, Кардашьян позаботилась не только об усилении безопасности своего жилища, но и проплатила учебному заведению некую серьезную сумму, чтобы оно еще больше усилило охрану внутри и снаружи.