Фраза Уэста заставила Кардашьян нанять дополнительную охрану

Случайная фраза Канье Уэста заставила Ким Кардашьян нанять дополнительную охрануЗнаменитый рэпер в последнее время слишком много говорит.

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Рэп-музыкант Канье Уэст в последнее время достаточно активно раскрывает в соцсетях различные аспекты своей нынешней и прошлой личной жизни.

В одном из монологов Канье случайно назвал адрес закрытой частной школы, в которой учатся их с его бывшей женой Ким Кардашьян дети.

После этого, как выяснили журналисты, телеведущая обеспокоилась безопасностью наследников и наняла дополнительную охрану.