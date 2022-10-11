Бородина сравнила себя с «бабулей» из-за проблем со здоровьем

«Помню в детстве взрослые говорили: "Не нервничай, все болячки из-за нервов". Это понимаешь только, когда взрослеешь. Реально чувствую себя бабулей, у меня практически каждый день какие-нибудь врачи. И диагноз до сих пор как таковой не поставлен, потому что ничего не понятно. Понятно только то, что надо искать грамотного невролога», — сказала знаменитость.