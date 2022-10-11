Бородина сравнила себя с «бабулей» из-за проблем со здоровьем

Из-за проблем со здоровьем с «бабулей» сравнила себя в запрещенной социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая Ксения Бородина.
«Помню в детстве взрослые говорили: "Не нервничай, все болячки из-за нервов". Это понимаешь только, когда взрослеешь. Реально чувствую себя бабулей, у меня практически каждый день какие-нибудь врачи. И диагноз до сих пор как таковой не поставлен, потому что ничего не понятно. Понятно только то, что надо искать грамотного невролога», — сказала знаменитость.
Бородина отметила, что сейчас живет спокойной и размеренной жизнью, без переживаний. По ее словам, именно в такие моменты ранее пережитые стрессы проявляются в виде неврозов. Она рассказала, что родители учили подавлять эмоции, а не проживать их. «Вот сейчас мы и пожинаем плоды этого воспитания, потому во многих моментах так сильно мучаемся», — добавила она.
Телеведущая призналась, что морально устала от своего состояния, хочет быстрее узнать причину недуга и начать лечение.