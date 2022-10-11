Адель появилась без обручального кольца на фоне слухов о тайной свадьбе

Певица Адель вышла на прогулку без обручального кольца, несмотря на слухи о состоявшейся тайной свадьбе. Об этом сообщает Daily Mail.

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С начала 2022 года среди поклонников ходил слух о тайной церемонии бракосочетания. Адель даже вышла в свет с кольцом на "том самом" пальце, а затем опубликовала фото с именным набором домино с надписью "Семья Пол".

Несмотря на это, в начале октября Адель заметили на прогулке без обручального кольца. В 2017-2019 годах Адель была замужем за бизнесменом Саймоном Конекки. У бывших супругов растет 9-летний сын Анджело Джеймс.