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2 часа назад

Адель появилась на публике без обручального кольца на фоне слухов о тайной свадьбе

Газета.Ru

Певица Адель вышла на прогулку без обручального кольца, несмотря на слухи о состоявшейся тайной свадьбе. Об этом сообщает Daily Mail.

Адель появилась без обручального кольца на фоне слухов о тайной свадьбе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

С начала 2022 года среди поклонников ходил слух о тайной церемонии бракосочетания. Адель даже вышла в свет с кольцом на "том самом" пальце, а затем опубликовала фото с именным набором домино с надписью "Семья Пол".

Несмотря на это, в начале октября Адель заметили на прогулке без обручального кольца. В 2017-2019 годах Адель была замужем за бизнесменом Саймоном Конекки. У бывших супругов растет 9-летний сын Анджело Джеймс.

В одном из интервью певица рассказывала об отношениях с Полом Ричем, вместе с которым они в мае этого года переехали в новый особняк стоимостью $58 млн в Лос-Анджелесе. Адель взяла ипотеку на 30 лет, чтобы купить дом. Впервые о покупке стало известно в первых числах января 2022 года. Его площадь составляет более 1700 квадратных метров.

Звёзды,Саймон Конекки,Анджело Джеймс,Адель,
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