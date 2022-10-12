Семенович поделилась действенными способами исполнения желаний

«Рецептов много. На самом деле можно взять аскезу на желания. Например, вы на 21 или 30 дней отказываетесь от того, без чего не можете (...). Можно взять аскезу, что будете ежедневно заниматься спортом, перестанете ругаться матом или будете добрым человеком. Также можно делать нейрографику на желания, медитировать и визуализировать на желания», — сказала артистка.