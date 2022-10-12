Семенович поделилась действенными способами исполнения желаний

Действенными способами исполнения желаний поделилась в истории на личной странице в запрещенной социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), актриса и певица Анна Семенович.
«Рецептов много. На самом деле можно взять аскезу на желания. Например, вы на 21 или 30 дней отказываетесь от того, без чего не можете (...). Можно взять аскезу, что будете ежедневно заниматься спортом, перестанете ругаться матом или будете добрым человеком. Также можно делать нейрографику на желания, медитировать и визуализировать на желания», — сказала артистка.
По словам Семенович, практик и техник много, нужно выбрать ту, в которую верите. Знаменитость посоветовала верить в исполнение желаний, представлять, что они уже сбылись, и испытывать положительные эмоции.
Ранее Семенович посоветовала способы снять тревогу и напряжение. Чтобы быстро успокоить нервы, знаменитость порекомендовала использовать способы переключения внимания.