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2 часа назад

Ирина Шейк показала рельефную фигуру в "голом" платье и бикини

Газета.Ru

Супермодель Ирина Шейк снялась на пляже в «голом» платье и купальнике Burberry. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Ирина Шейк показала рельефную фигуру в "голом" платье
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На фотографии модель позирует на фоне пляжа и моря. Ирина Шейк выбрала для отдыха «голое» платье и бикини с фирменной клеткой бренда Burberry. К образу она добавила солнцезащитные очки с оранжевыми стеклами и пестрый палантин.

В комментариях поклонники отметили красоту рельефной фигуры супермодели: «Самая сексуальная модель», «Потрясающая фигура», «Богиня», «Стильная и сексуальная».

Осень для Ирины Шейк началась с дебюта на показе Chanel и первого в карьере сотрудничества с модным Домом Armani. В этом сезоне Ирина Шейк оказалась одной из самых востребованных моделей на всех четырех мировых Неделях моды. В частности, она приняла участие в шоу «Vogue World: New York», показах Versace в Милане и Burberry в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Ирина Шейк в золотом платье-бюстье стала лицом аромата Mugler Angel.

Звёзды,Ирина Шейк,Chanel,
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