Ирина Шейк показала рельефную фигуру в "голом" платье

На фотографии модель позирует на фоне пляжа и моря. Ирина Шейк выбрала для отдыха «голое» платье и бикини с фирменной клеткой бренда Burberry. К образу она добавила солнцезащитные очки с оранжевыми стеклами и пестрый палантин.

Осень для Ирины Шейк началась с дебюта на показе Chanel и первого в карьере сотрудничества с модным Домом Armani. В этом сезоне Ирина Шейк оказалась одной из самых востребованных моделей на всех четырех мировых Неделях моды. В частности, она приняла участие в шоу «Vogue World: New York», показах Versace в Милане и Burberry в Лондоне.