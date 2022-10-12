Тайно вышедшая замуж Адель вышла в свет без кольца

Исполнительница отличается скрытностью во всем, что касается ее личной жизни.

Фото: Inc-News Inc-News

Не так давно западные таблоиды активно сообщали о том, что роман певицы Адель и спортивного агента Рича Пола завершился свадьбой.

Бракосочетание было тайным и это некого не удивило, поскольку исполнительница не любила шумихи вокруг своей личной жизни.

Не так давно пару видели вместо на стадионе и на пальце Адель сияло обручальное кольцо, еще раз подтверждавшее слухи о ее замужнем статусе.

Хотя сама певица эти слухи никак не подтверждала, поклонники все равно не переставали ее поздравлять.

Но на днях знаменитость внезапно появилась на важном светском мероприятии уже без обручального кольца.