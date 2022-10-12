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3 часа назад

Тайно вышедшая замуж Адель появилась на публике без обручального кольца

Inc-News

Исполнительница отличается скрытностью во всем, что касается ее личной жизни.

Тайно вышедшая замуж Адель вышла в свет без кольца
Фото: Inc-NewsInc-News

Не так давно западные таблоиды активно сообщали о том, что роман певицы Адель и спортивного агента Рича Пола завершился свадьбой.

Бракосочетание было тайным и это некого не удивило, поскольку исполнительница не любила шумихи вокруг своей личной жизни.

Не так давно пару видели вместо на стадионе и на пальце Адель сияло обручальное кольцо, еще раз подтверждавшее слухи о ее замужнем статусе.

Хотя сама певица эти слухи никак не подтверждала, поклонники все равно не переставали ее поздравлять.

Но на днях знаменитость внезапно появилась на важном светском мероприятии уже без обручального кольца.

Так как певица привычно никак не комментирует слухи о себе, фанатам теперь остается лишь гадать, с чем это может быть связано – с возможной размолвкой молодоженов или просто… колечко жмет?

Звёзды,Адель,
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