Рита Дакота призналась, что ненавидела себя за лишний вес

Звезда сцены Рита Дакота призналась, что раньше вопрос похудения был для нее причиной сильного стресса. Она перепробовала всевозможные диеты, чистки, голодовки и другие способы борьбы с лишними килограммами. Однако после этого Дакота осознала, что только издевается над собственным организмом.
«Раньше я себя ненавидела: насиловала, мучала, наказывала, делала липосакцию, объедалась, голодала, проходила чистки, глушила сигналы организма. В общем, издевалась как могла», — призналась Рита. Ее слова приводит «Super.ru».
Исполнительница подчеркнула, что в данный момент нравится себе даже с лишним весом. Однако перед концертами Дакоте приходится приводить себя в форму. Этим певица и занимается в последнее время в преддверии выступления в Москве.