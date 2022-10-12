Рита Дакота призналась, что ненавидела себя за лишний вес

Звезда сцены Рита Дакота призналась, что раньше вопрос похудения был для нее причиной сильного стресса. Она перепробовала всевозможные диеты, чистки, голодовки и другие способы борьбы с лишними килограммами. Однако после этого Дакота осознала, что только издевается над собственным организмом.