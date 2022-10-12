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4 часа назад

Рита Дакота призналась, что ненавидела себя за лишний вес

runews24.ru

Звезда сцены Рита Дакота призналась, что раньше вопрос похудения был для нее причиной сильного стресса. Она перепробовала всевозможные диеты, чистки, голодовки и другие способы борьбы с лишними килограммами. Однако после этого Дакота осознала, что только издевается над собственным организмом.

Рита Дакота призналась, что ненавидела себя за лишний вес
Фото: runews24.rurunews24.ru

«Раньше я себя ненавидела: насиловала, мучала, наказывала, делала липосакцию, объедалась, голодала, проходила чистки, глушила сигналы организма. В общем, издевалась как могла», — призналась Рита. Ее слова приводит «Super.ru».

Исполнительница подчеркнула, что в данный момент нравится себе даже с лишним весом. Однако перед концертами Дакоте приходится приводить себя в форму. Этим певица и занимается в последнее время в преддверии выступления в Москве.

Звёзды,Рита Дакота,
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