Белла Хадид отпраздновала день рождения в прозрачном платье

Американская супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид отпраздновала день рождения в откровенном наряде и привлекла внимание папарацци. Снимки публикует портал Page Six.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Известно, что манекенщица отметила 26-летие в миди-платье из кружева черного цвета, через прозрачную ткань которого просвечивалось ее нижнее белье. Знаменитость также надела оверсайз-куртку из кожи, блестящие босоножки на высоком каблуке и очки в прямоугольной оправе. В руках Хадид держала сумку люксового бренда Amina Muaddi за 775 долларов (49,5 тысячи рублей).

Согласно материалу, ужин в честь дня рождения модели состоялся в Нью-Йорке. Гостями торжества стали сестра и мать девушки Джиджи и Иоланда Хадид, а также ее возлюбленный, арт-директор Марк Калман.