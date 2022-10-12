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2 часа назад

Белла Хадид отпраздновала день рождения в прозрачном платье

Lenta.ru

Американская супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид отпраздновала день рождения в откровенном наряде и привлекла внимание папарацци. Снимки публикует портал Page Six.

Белла Хадид отпраздновала день рождения в прозрачном платье
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Известно, что манекенщица отметила 26-летие в миди-платье из кружева черного цвета, через прозрачную ткань которого просвечивалось ее нижнее белье. Знаменитость также надела оверсайз-куртку из кожи, блестящие босоножки на высоком каблуке и очки в прямоугольной оправе. В руках Хадид держала сумку люксового бренда Amina Muaddi за 775 долларов (49,5 тысячи рублей).

Согласно материалу, ужин в честь дня рождения модели состоялся в Нью-Йорке. Гостями торжества стали сестра и мать девушки Джиджи и Иоланда Хадид, а также ее возлюбленный, арт-директор Марк Калман.

Ранее в октябре Белла Хадид приняла участие в показе английского дизайнера Стеллы Маккартни в рамках Недели моды в Париже. Манекенщица прошлась по подиуму в туфлях в сетку и облегающем комбинезоне телесного цвета, украшенном множеством сияющих мелких камней. На размещенных фото видно, что на модели отсутствует бюстгальтер.

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