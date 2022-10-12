Дженнифер Лопес выпустила первую книгу

Написанная совместно с актером Джимми Фэллоном книжка на английском и испанском языках посвящена как раз популяризацию испанского.

Работа изобилует картинками и простыми пояснениями – для более легкого восприятия маленькими читателями.

«Моя первая детская книга с Джимми Фэллоном. Я так горжусь ей и нами», — написала Лопес в своих социальных сетях.

По словам знаменитости, идея создания этой книги возникла совершенно спонтанно в тот момент, когда они с Фэллоном начинали совместную работу на «Вечернем шоу» на канале NBC.