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16 минут назад

Иосиф Пригожин озвучил личный топ-3 самых востребованных артистов

Eva.ruиещё 2

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин решил озвучить личный топ российских артистов, которые наиболее востребованы на корпоративах. Но имени Валерии в нем нет.

Пригожин озвучил топ-3 самых востребованных артистов
Фото: Eva.ruEva.ru

Несмотря на бешеную популярность ни Филипп Киркоров, ни Валерий Меладзе не могут похвастаться такой востребованностью, как Сосо Павлиашвили. Именно его имя в числе трех наиболее востребованных российских звезд, которых часто зовут на корпоративы, озвучил супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин.

«В лидерах по количеству проведенных корпоративов и, безусловно, Сосо Павлиашвили. За ним идет Зиверт. Это, конечно, мое мнение», — цитирует слова Пригожина портал Blitz+.

А вот третий артист в списке Иосифа — Леонид Агутин. По словам Пригожина, Агутин — настоящий пример отличного композитора и одного из лучших в стране артистов. К слову, после пандемии рейтинг музыканта сильно вырос.

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