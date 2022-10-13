Пригожин озвучил топ-3 самых востребованных артистов

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин решил озвучить личный топ российских артистов, которые наиболее востребованы на корпоративах. Но имени Валерии в нем нет.

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Несмотря на бешеную популярность ни Филипп Киркоров, ни Валерий Меладзе не могут похвастаться такой востребованностью, как Сосо Павлиашвили. Именно его имя в числе трех наиболее востребованных российских звезд, которых часто зовут на корпоративы, озвучил супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин.

«В лидерах по количеству проведенных корпоративов и, безусловно, Сосо Павлиашвили. За ним идет Зиверт. Это, конечно, мое мнение», — цитирует слова Пригожина портал Blitz+.