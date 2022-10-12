53-летняя Дженнифер Энистон поделилась бьюти-советом, который "спасает" жизни

Американская актриса Дженнифер Энистон, известная ролью Рэйчел Грин в сериале «Друзья», раскрыла свой бьюти-лайфхак для сохранения красоты кожи. Видео она поделилась в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Во время съемок третьего сезона сериала «Утреннее шоу» 53-летняя Дженнифер Энистон сняла видео подготовки к роли. Актриса призналась, что забыла отшелушить и увлажнить кожу перед нанесением автозагара. Всеми этапами ухода ей пришлось заняться на площадке.

В ролике Дженнифер Энистон подчеркнула, что всегда перед нанесением автозагара необходимо увлажнить кожу лосьоном или кремом, чтобы избежать полосок на теле. Она также отметила, что этот совет «спасает» жизни людей и не дает им стать «леопардами».

В сентябре, между съемками в сериале «Утреннее шоу», Дженнифер Энистон купила недвижимость в Монтесито (штат Калифорния, США), где живут Меган Маркл и принц Гарри с детьми Арчи и Лилибет. Особняк 1998 года постройки занимает площадь в 4320 квадратных футов. В нем есть четыре спальни, три ванные комнаты, а окна выходят на океан и горы. У дома довольно уединенная территория с густым лесом, травянистыми лужайками и парковкой, вмещающей до 15 автомобилей.