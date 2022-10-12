Жена Цекало заявила, что ей нужен психотерапевт

Жена Александра Цекало Дарина Эрвин заявила, что хотела бы прибегнуть к помощи психотерапевта. Об этом она заявила в социальных сетях.

Дарина Эрвин опубликовала фотографию в зеркале. В кадре она стоит в белоснежных шортах и улыбается, но подпись говорит о другом настроении девушки. Она заявила, что хотела бы обратиться к психотерапевту.