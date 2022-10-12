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2 часа назад

Дарина Эрвин заявила, что ей нужен психотерапевт

Мария Каткова

Жена Александра Цекало Дарина Эрвин заявила, что хотела бы прибегнуть к помощи психотерапевта. Об этом она заявила в социальных сетях.

Жена Цекало заявила, что ей нужен психотерапевт
Фото: СоцсетиСоцсети

Дарина Эрвин рассказала о знакомстве с Александром Цекало

Дарина Эрвин опубликовала фотографию в зеркале. В кадре она стоит в белоснежных шортах и улыбается, но подпись говорит о другом настроении девушки. Она заявила, что хотела бы обратиться к психотерапевту.

«Мне нужен психотерапевт, которому я могла бы писать на протяжении дня. Что-то похожее на "Энн, угадай, что со мной только что случилось"», — подписала кадр девушка.

Соцсети

Ранее сообщалось, что Цекало заплатил бывшей за свою же фамилию.

Звёзды,Александр Цекало,
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