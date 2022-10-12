Шакира призналась, что всегда знала об изменах Жерара Пике

Шакира сделала очередное невероятное признание — она всегда знала об изменах Жерара Пике. Знала, терпела и прощала.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Избежать громкого и крайне неприятного скандала после публичного унижения Шакира не смогла. Поразмыслив и взяв себя в руки певица пришла к выводу — молчать и скрываться не самая лучшая идея. В такой ситуации точно стоит что-то говорить и, быть может, даже есть смысл разыграть эту карту всеобщего сочувствия к себе, чтобы продвинуть новые хиты.

В конце концов, воспитывать двоих детей ей теперь предстоит в одиночестве, ведь бывший возлюбленный не только изменил ей и даже не попытался этого скрыть, но и потребовал выплачивать ему алименты. Таков оказался Жерар Пике, разочаровавший колумбийскую диву.

В новой публикации в социальных сетях Шакира дала понять — она знала об изменах Пике: «Я ничего не говорила, но мне было больно. Я знала, что это случится».

Это знаменитость написала под довольно красноречивым роликом, на котором запечатлено, как мужчина давит чье-то сердце, брошенное к его ногам. Не задумываясь, не останавливаясь, а просто между делом, проходя в толпе людей.

А в недавнем интервью Elle Шакира впервые согласилась поговорить об измене капитана испанского футбольного клуба «Барселона». Она рассказала, что это событие стало для нее ударом и надолго выбило ее из колеи. Пострадали от случившегося и дети двух звезд. Сначала певица просто молчала, но когда небылиц вокруг истории становилось все больше, она решила больше не скрывать своих чувств.