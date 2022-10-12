Шакира призналась, что всегда знала об изменах Жерара Пике

Шакира сделала очередное невероятное признание — она всегда знала об изменах Жерара Пике. Знала, терпела и прощала.
Избежать громкого и крайне неприятного скандала после публичного унижения Шакира не смогла. Поразмыслив и взяв себя в руки певица пришла к выводу — молчать и скрываться не самая лучшая идея. В такой ситуации точно стоит что-то говорить и, быть может, даже есть смысл разыграть эту карту всеобщего сочувствия к себе, чтобы продвинуть новые хиты.
В конце концов, воспитывать двоих детей ей теперь предстоит в одиночестве, ведь бывший возлюбленный не только изменил ей и даже не попытался этого скрыть, но и потребовал выплачивать ему алименты. Таков оказался Жерар Пике, разочаровавший колумбийскую диву.
В новой публикации в социальных сетях Шакира дала понять — она знала об изменах Пике: «Я ничего не говорила, но мне было больно. Я знала, что это случится».
Это знаменитость написала под довольно красноречивым роликом, на котором запечатлено, как мужчина давит чье-то сердце, брошенное к его ногам. Не задумываясь, не останавливаясь, а просто между делом, проходя в толпе людей.
А в недавнем интервью Elle Шакира впервые согласилась поговорить об измене капитана испанского футбольного клуба «Барселона». Она рассказала, что это событие стало для нее ударом и надолго выбило ее из колеи. Пострадали от случившегося и дети двух звезд. Сначала певица просто молчала, но когда небылиц вокруг истории становилось все больше, она решила больше не скрывать своих чувств.
Сейчас Шакира во всех красках готова описывать свои переживания и больше не пытается делать вид, что все в порядке. Так и выяснилось, что измены были всегда и артистка о них знала, продолжая закрывать на все это глаза. Но что же случилось на этот раз, гадают интернет-пользователи? Возможно, кончилось терпение или же виной всему публикации в СМИ. Не так-то просто проигнорировать измену, если о ней знает весь мир. На этот счет Шакира пока никак не высказалась.