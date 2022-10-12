Звезды, которых мужчины заставили похудеть

Эти знаменитости не могли найти мотивацию, чтобы сбросить лишние килограммы, но им помогли супруги.

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Современные стандарты красоты заставляют женщин стремиться к изящной фигуре и избавляться от лишних килограммов. Но иногда сами девушки не испытывают неудобств, когда набирают вес, зато их возлюбленные давят и заставляют сесть на диету и заняться спортом. Некоторые знаменитые женщины благодарны мужьям за мотивацию, другим такой подход подорвал здоровье и привел к печальным последствиям.

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Юлия Началова

В начале карьеры певица выглядела изящной и хрупкой, но после замужества набрала несколько килограммов. Супругу Юлии Дмитрию Ланскому совсем не нравилось, он настаивал на том, чтобы Началова худела и занималась спортом, то и дело упрекая избранницу. Юлия обожала мужа и решила действовать: она отказалась от еды и за месяц сбросила 25 килограммов. Родные заставили артистку задуматься и прекратить голодание, но ее здоровье было основательно подорвано. Именно резкое похудение, по версии Юлии, спровоцировало появление множества болезней.

Анита Цой

Спортивная и подтянутая певица восхищала мужа, но после рождения ребенка она сильно поправилась. Стрелка на весах дошла до 100 килограммов. Сама артистка не замечала, как менялась, но муж Аниты намекнул ей, что пора худеть. Сделал он это весьма изящно, сказав, что скучает по девушке, на которой женился, и был бы рад ее возвращению. Цой намек поняла и седа на диету, отказавшись от сладкого, жирного, мучного, позже певица начала усердно заниматься спортом и вскоре избавилась почти от 40 килограммов. С тех пор Анита поддерживает форму и не устает благодарить любимого супруга за мотивацию.

Ирина Дубцова

Певица признавалась, что всегда была склонна к полноте, хотя и старалась поддерживать себя в форме. Во время участия в «Фабрике звезд» Лина Арифулина сделала Ирине замечание, заметив, что девушка стремительно поправляется. А после рождения сына Артема Дубцова набрала почти 20 килограммов. Она была так поглощена материнством, что не замечала изменений в своем теле. Супруг Ирины Роман намекал, что ей неплохо бы похудеть, а Дубцова прикладывала все больше усилий, с отчаянием отмечая, что вес остается на месте. Вскоре артистка узнала о неверности мужа, пара подала н развод. В том, что семья развалилась, знаменитость винила и то, что поправилась. После расставания Ирина обратилась к врачу и узнала, что страдает от гормонального сбоя. Как только работа организма наладилась, вес пришел в норму сам по себе.

Наташа Королева

Исполнительница хита «Желтые тюльпаны» всегда отличалась аппетитными формами, но лишним весом не страдала. Лишь с возрастом Наташа начала поправляться, ведь не могла отказаться от любимых калорийных деликатесов. Муж артистки быстро заметил изменения в фигуре жены и решил действовать. Сергей Глушко сам составил для Королевой рацион и режим тренировок, хоть и без желания, но все же Наташа начала заниматься спортом. Она быстро пришла в форму и теперь гордится тем, как выглядит, а супруга благодарит за его влияние.

Ани Лорак