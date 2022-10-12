Хлои Кардашьян удалили опухоль

Семья Кардашьян снова пугает не понарошку. Хлои Кардашьян поведала миру о своем страшном диагнозе. Оказывается, младшей сестре Ким удалили опухоль — злокачественное образование обнаружили на лице девушки.

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Историю болезни инфлюенсер подробно изложила в личном аккаунте. Хлои объяснила, что сначала не придала дефекту никакого значения и решила, что это обычное воспаление. Но когда оно не исчезало в течение нескольких месяцев, забила тревогу: «Заметив небольшую шишку на лице и предположив, что это что-то незначительное, я решилась на биопсию только через семь месяцев. Когда поняла, что оно не двигается с места».

Для достоверности результатов Кардашьян обратилась сразу к двум врачам. Оба отметили, что такой вид опухоли очень редко встречается среди женщин возрастной категории Хлои. Почти сразу после результатов биопсии инфлюенсеру назначили операцию по удалению опухоли.

Все прошло удачно, и теперь Кардашьян ждет, когда на лице заживут свежие шрамы. К счастью, Хлои вовремя обнаружила опухоль и смогла быстро предотвратить возможную онкологию.