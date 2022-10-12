Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+10° в 
USD 63.68EUR 62.35
Войти в почту
1 час назад

Хлои Кардашьян удалили опухоль

Super.ru

Семья Кардашьян снова пугает не понарошку. Хлои Кардашьян поведала миру о своем страшном диагнозе. Оказывается, младшей сестре Ким удалили опухоль — злокачественное образование обнаружили на лице девушки.

Хлои Кардашьян удалили опухоль
Фото: Super.ruSuper.ru

Историю болезни инфлюенсер подробно изложила в личном аккаунте. Хлои объяснила, что сначала не придала дефекту никакого значения и решила, что это обычное воспаление. Но когда оно не исчезало в течение нескольких месяцев, забила тревогу: «Заметив небольшую шишку на лице и предположив, что это что-то незначительное, я решилась на биопсию только через семь месяцев. Когда поняла, что оно не двигается с места».

Для достоверности результатов Кардашьян обратилась сразу к двум врачам. Оба отметили, что такой вид опухоли очень редко встречается среди женщин возрастной категории Хлои. Почти сразу после результатов биопсии инфлюенсеру назначили операцию по удалению опухоли.

Все прошло удачно, и теперь Кардашьян ждет, когда на лице заживут свежие шрамы. К счастью, Хлои вовремя обнаружила опухоль и смогла быстро предотвратить возможную онкологию.

Теперь блогер призывает подписчиков внимательно относиться к своему организму: «В 19 лет у меня была меланома на спине, и мне также сделали операцию по ее удалению. Мы все должны все время проверять свое здоровье. Я тот человек, который наносит солнцезащитный крем каждый божий день. Никто не застрахован от этих болезней. Пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно и проводите регулярные самообследования, а также ежегодные осмотры».

Звёзды,Хлоя Кардашьян,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители