Ратаковски снялась в леопардовом бикини для своего бренда

31-летняя модель Эмили Ратаковски снялась в леопардовом купальнике для своего бренда Inamorata. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Эмили Ратаковски прорекламировала новые модели своих купальников. В кадре модель позировала в леопардовом бикини Inamorata, показав свою спортивную фигуру.

Только 8 марта 2021 года Эмили Ратаковски впервые стала матерью. У нее появился сын от актера и продюсера Себатьяна Бир-Маккларда, мальчика назвали Сильвестром Аполло. Муж модели присутствовал на родах и первым взял ребенка на руки, она рассказывала об этом в соцсетях.

В июле 2022 года появились слухи, что актриса разводится с супругом, тогда ее впервые заметили без обручального кольца. Позже модель подтвердила эти догадки, опубликовав видео в соцсетях. Эмили Ратаковски также призналась, что уже хочет ходить на свидания с другими мужчинами. В социальных сетях начали обсуждать возможный роман актера Бреда Питта с моделью. Пару не раз замечали на свиданиях в Нью-Йорке, однако они сами не комментировали отношения.