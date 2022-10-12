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2 часа назад

Леонид Барац показал экс-жену и сына, который родился через два года после развода

Мария Каткова

Участник "Квартета И" и актер Леонид Барац опубликовал в своих социальных сетях фотографию с бывшей женой и сыном, который родился спустя два года после их развода. Он поздравил мальчика с днем рождения и поблагодарил супругу.

Барац показал сына, который родился через два года после развода
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

«Квартет И» снимет собственный сериал

Он опубликовал фотографию, где позирует вместе с бывшей супругой и сыном. Барац написал, что развод не стал окончательной точкой для их отношений, поэтому спустя два года после расставания у них родился сын.

Соцсети

При этом, актер отметил, что рождение ребенка стало заключительной точкой в их отношениях. Он также поздравил мальчика с днем рождения и поблагодарил экс-супругу Анну.

Ранее сообщалось, что Гришаева призналась, почему перестала работать с "Квартетом И".

Звёзды,Леонид Барац,
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