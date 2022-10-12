Барац показал сына, который родился через два года после развода

Участник "Квартета И" и актер Леонид Барац опубликовал в своих социальных сетях фотографию с бывшей женой и сыном, который родился спустя два года после их развода. Он поздравил мальчика с днем рождения и поблагодарил супругу.

Он опубликовал фотографию, где позирует вместе с бывшей супругой и сыном. Барац написал, что развод не стал окончательной точкой для их отношений, поэтому спустя два года после расставания у них родился сын.

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