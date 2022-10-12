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44 минуты назад

Кайли Дженнер раскритиковали за накладные "кубики" Бэтмена на животе

Газета.Ru

Бизнесвумен и звезда реалити-шоу Кайли Дженнер представила новую коллекцию косметики в честь супергероя Бэтмена. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Кайли Дженнер раскритиковали за накладные "кубики" Бэтмена на животе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В новой косметической линии представлены декоративные средства ярких насыщенных оттенков. Кайли Дженнер вдохновлялась старыми фильмами из вселенной о Бэтмене. В оформлении продуктов дизайнеры использовали вырезки из старых комиксов о супергерое. В линии представлены палетки теней с разными цветовыми сочетаниями.

Для фотосессии рекламной кампании Кайли Дженнер выбрала комбинезон из кожи с глубоким декольте и накладной пояс с «кубиками» Бэтмена на животе. В комментариях поклонники раскритиковали образ бизнесвумен, назвав аксессуар «неуместным» и «нелепым».

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер появилась на публике в нижнем белье и подверглась критике. В частности, читатели Daily Mail посчитали его странным. «Сестры Кардашьян-Дженнер совершенно не разб

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