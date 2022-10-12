Билли Айлиш вышла в свет в старом наряде

Американская поп-исполнительница Билли Айлиш вышла в свет в старой одежде двухлетней давности. Соответствующие снимки публикует Variety.
Знаменитость посетила церемонию вручения наград Ассоциации экологических СМИ (EMA), которая состоялась в Лос-Анджеле. Фотографы запечатлели певицу в костюме итальянского бренда Gucci цвета хаки, состоящем из оверсайз-блузки и широких брюк, в сочетании с черной массивной обувью на платформе. При этом на лицо она нанесла макияж в нюдовых оттенках.
Известно, что Айлиш уже надевала указанный наряд на премию Billboard Awards в 2020 году. Тогда она дополнила свой образ панамой и маской в тон вещей и кедами Gucci серебристого цвета. По мнению журналистов, подобным поведением исполнительница заявила о своей поддержке темы устойчивого развития.
В марте Билли Айлиш пришла в другом наряде Gucci на премию «Оскар» и стала мемом в сети. Платье поп-звезды сравнивали с бумажной формой для кексов, называли уродливым и смешным, а один из комментаторов решил, что чересчур объемный наряд со шлейфом выставляет фигуру Айлиш в невыгодном свете.