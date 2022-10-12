Билли Айлиш вышла в свет в старом наряде

Американская поп-исполнительница Билли Айлиш вышла в свет в старой одежде двухлетней давности. Соответствующие снимки публикует Variety.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Знаменитость посетила церемонию вручения наград Ассоциации экологических СМИ (EMA), которая состоялась в Лос-Анджеле. Фотографы запечатлели певицу в костюме итальянского бренда Gucci цвета хаки, состоящем из оверсайз-блузки и широких брюк, в сочетании с черной массивной обувью на платформе. При этом на лицо она нанесла макияж в нюдовых оттенках.

Известно, что Айлиш уже надевала указанный наряд на премию Billboard Awards в 2020 году. Тогда она дополнила свой образ панамой и маской в тон вещей и кедами Gucci серебристого цвета. По мнению журналистов, подобным поведением исполнительница заявила о своей поддержке темы устойчивого развития.