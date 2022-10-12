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1 час назад

Татьяна Брухунова назвала любовь главным принципом воспитания сына от Петросяна

Слово и Дело

Татьяна Брухунова души не чает в двухлетнем сыне Вагане, рожденном в браке с юмористом Евгением Петросяном. В социальных сетях она часто рассказывает о материнских буднях и дает советы подписчикам.

Брухунова объяснила, как воспитывает сына от Петросяна
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Одна из поклонниц семьи Петросяна поинтересовалась у Брухуновой, есть ли у нее определенные принципы воспитания сына. Молодая мама в ответ рассказала, что не верит в воспитание.

«Я глубоко убеждена, что главным постулатом во взаимоотношении ребенка и семьи является любовь. Да и не верю я в воспитание. Пример — это лучшее воспитание. Как говорится, не воспитывайте детей, воспитывайте себя», — рассказала Татьяна.

Евгений Петросян полностью поддерживает мнение молодой супруги, благодаря чему у них не возникает конфликтов насчет методов воспитания ребенка.

Звёзды,Татьяна Брухунова,Евгений Петросян,
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