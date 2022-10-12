Брухунова объяснила, как воспитывает сына от Петросяна

Татьяна Брухунова души не чает в двухлетнем сыне Вагане, рожденном в браке с юмористом Евгением Петросяном. В социальных сетях она часто рассказывает о материнских буднях и дает советы подписчикам.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Одна из поклонниц семьи Петросяна поинтересовалась у Брухуновой, есть ли у нее определенные принципы воспитания сына. Молодая мама в ответ рассказала, что не верит в воспитание.

«Я глубоко убеждена, что главным постулатом во взаимоотношении ребенка и семьи является любовь. Да и не верю я в воспитание. Пример — это лучшее воспитание. Как говорится, не воспитывайте детей, воспитывайте себя», — рассказала Татьяна.