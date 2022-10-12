Дизайнер предложила Поргиной сменить профессию

Звездный дизайнер Аника Керимова в разговоре с Prozvezd.info поддержала актрису Людмилу Поргину после конфликта с директором театра «Ленком» Марком Варшавером.
Артистка жаловалась на то, что ей дали роль в массовке, после чего Керимова предложила ей сменить профессию и перейти работать в новую школу для детей на Рублевке. «У нас будут проводиться занятия по нескольким направлениям, включая актерское мастерство. Я считаю, что она [Поргина] сможет передать его детям, нашему подрастающему поколению», — объяснила дизайнер.
Керимова пообещала, что труд Поргиной будет достойно оплачен. Также она предложила актрисе участвовать в модных показах. «Несколько раз в год мы проводим масштабные показы наших новых коллекций. В них Людмила Андреевна сможет принимать участие в качестве модели», — говорит дизайнер.