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2 часа назад

Дизайнер Керимова предложила Людмиле Поргиной сменить профессию

Газета.Ru

Звездный дизайнер Аника Керимова в разговоре с Prozvezd.info поддержала актрису Людмилу Поргину после конфликта с директором театра «Ленком» Марком Варшавером.

Дизайнер предложила Поргиной сменить профессию
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Артистка жаловалась на то, что ей дали роль в массовке, после чего Керимова предложила ей сменить профессию и перейти работать в новую школу для детей на Рублевке. «У нас будут проводиться занятия по нескольким направлениям, включая актерское мастерство. Я считаю, что она [Поргина] сможет передать его детям, нашему подрастающему поколению», — объяснила дизайнер.

Керимова пообещала, что труд Поргиной будет достойно оплачен. Также она предложила актрисе участвовать в модных показах. «Несколько раз в год мы проводим масштабные показы наших новых коллекций. В них Людмила Андреевна сможет принимать участие в качестве модели», — говорит дизайнер.

Звёзды,Людмила Поргина,
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