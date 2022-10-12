Дизайнер предложила Поргиной сменить профессию

Артистка жаловалась на то, что ей дали роль в массовке, после чего Керимова предложила ей сменить профессию и перейти работать в новую школу для детей на Рублевке. «У нас будут проводиться занятия по нескольким направлениям, включая актерское мастерство. Я считаю, что она [Поргина] сможет передать его детям, нашему подрастающему поколению», — объяснила дизайнер.