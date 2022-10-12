Собчак отчиталась перед россиянами

Телеведущая и журналист Ксения Собчак вернулась в Россию из Израиля. Ходили слухи, что она покинула Родину навсегда, поскольку в аэропорту была замечена в компании своей матери.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Однако спустя пару дней светская львица рассказала о своем приезде в Москву и поделилась информацией о том, чем занималась за границей.

По словам Собчак, в Израиль ей пришлось лететь по рабочим вопросам. Однако ей удалось совместить приятное с полезным, посетив в Тель-Авиве выступление певицы Земфиры.

Примечательно, но на концерте также присутствовала Алла Пугачева.

«Друзья, очередная эмиграция оказалась короткой. Вернулась после командировки, после замечательного концерта Земфиры. Еду домой, отсыпаться! Очень тяжелый день был вчера, много работы, потом совершенно прекрасный концерт. Спасибо Ренате, спасибо Земфире! А сегодня полет с самого утра и вот, родные березки», — отчиталась Собчак.