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1 час назад

Ксения Собчак отчиталась перед россиянами по возвращении из Израиля

Слово и Делоиещё 1

Телеведущая и журналист Ксения Собчак вернулась в Россию из Израиля. Ходили слухи, что она покинула Родину навсегда, поскольку в аэропорту была замечена в компании своей матери.

Собчак отчиталась перед россиянами
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Однако спустя пару дней светская львица рассказала о своем приезде в Москву и поделилась информацией о том, чем занималась за границей.

По словам Собчак, в Израиль ей пришлось лететь по рабочим вопросам. Однако ей удалось совместить приятное с полезным, посетив в Тель-Авиве выступление певицы Земфиры.

Примечательно, но на концерте также присутствовала Алла Пугачева.

«Друзья, очередная эмиграция оказалась короткой. Вернулась после командировки, после замечательного концерта Земфиры. Еду домой, отсыпаться! Очень тяжелый день был вчера, много работы, потом совершенно прекрасный концерт. Спасибо Ренате, спасибо Земфире! А сегодня полет с самого утра и вот, родные березки», — отчиталась Собчак.

Вероятно, телеведущая летала в Израиль ради нового интервьюдля своего канала на видеохостинге YouTube.

Звёзды,Алла Пугачева,Ксения Собчак,
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