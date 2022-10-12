Прохор Шаляпин заявил, что женщины должны «знать свое место»

Российский певец Прохор Шаляпин осудил феминизм и всех женщин, стремящихся к успеху в работе и продвижению карьеры. Такое мнение он высказал в эфире YouTube-шоу «Дебаты».

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Прохор, не раз крутивший романы с пожилыми состоятельными дамами, считает, что женщин нельзя допускать до руководящих должностей. Он не видит ничего хорошего в ситуациях, когда женщины являются, например, директорами школ.

Да и в целом, по мнению Шаляпина, место женщин уже определено.

«Женщины должны в принципе знать свое место в обществе», — заключил певец, больше известный своими неудачными отношениями, чем успешными треками.

Прохор дал и несколько советов женщинам, призвав следить за своим внешним видом, потому как на девушек обращают внимание в публичных местах. К тому же, женщины обязаны быть красивыми на работе, чтобы всем вокруг было "приятно смотреть" на них.