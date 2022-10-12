Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+16° в 
USD 63.76EUR 62.59
Войти в почту
1 час назад

Прохор Шаляпин заявил, что женщины должны «знать свое место»

Диана Товсепова

Российский певец Прохор Шаляпин осудил феминизм и всех женщин, стремящихся к успеху в работе и продвижению карьеры. Такое мнение он высказал в эфире YouTube-шоу «Дебаты».

Прохор Шаляпин заявил, что женщины должны «знать свое место»
Фото: СоцсетиСоцсети

Прохор, не раз крутивший романы с пожилыми состоятельными дамами, считает, что женщин нельзя допускать до руководящих должностей. Он не видит ничего хорошего в ситуациях, когда женщины являются, например, директорами школ.

Почему Дуров не женат и что известно о его детях

Да и в целом, по мнению Шаляпина, место женщин уже определено.

«Женщины должны в принципе знать свое место в обществе», — заключил певец, больше известный своими неудачными отношениями, чем успешными треками.

Прохор дал и несколько советов женщинам, призвав следить за своим внешним видом, потому как на девушек обращают внимание в публичных местах. К тому же, женщины обязаны быть красивыми на работе, чтобы всем вокруг было "приятно смотреть" на них.

Ранее мы писали о том, что девушка Прохора Шаляпина перенесла клиническую смерть.

Звёзды,Прохор Шаляпин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители