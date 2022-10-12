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28 минут назад

Вернулась в Москву! Кристина Орбакайте больше не скрывает свое местонахождение

Popcake.tv

Семья Аллы Пугачевой всегда находилась под пристальным вниманием общественности, а в нынешних условиях эффект только усилился.

Орбакайте больше не скрывает, где она
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

В конце августа Примадонна вернулась в Россию, но задерживаться на родине не захотела. Далеко не все радушно встретили артистку, поскольку расценили её поступок как предательство (сразу после начала СВО звезда улетела из России). Недавно Алла Борисовна вновь улетела в Израиль на частном самолете. В СМИ появились новости о том, что исполнительница хита «Позови меня с собой» решила продать роскошный замок в деревне Грязь за миллиард рублей.

Люди из светской тусовки сплетничали, что объявился покупатель, который предложил Пугачевой 700 миллионов рублей, но получил отказ.

После отъезда Примадонны россияне тут же заинтересовались, где находится Кристина Орбакайте. Как только Алла Борисовна покинула Россию, все накинулись на её дочь. Артистка отключила мобильный телефон и не выходила на связь. Многие подумали, что знаменитость находится в Соединенных Штатах с семьей.

Сегодня в Интернете появилась новая публикация певицы! Она продемонстрировала новый наряд в стенах павильона «Мосфильм». Кристина эффектно прошлась и поразила всех своим чувством стиля. Кроме того, фолловеры лишний раз убедились, что Орбакайте находится в Москве и, судя по всему, приступила к новым съемкам.

Звёзды,Кристина Орбакайте,Алла Пугачева,
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