Костенко опровергла развод с Тарасовым

Накануне Анастасия Костенко на своей странице в соцсетях опубликовала видео, двусмысленно подписав его: «Я свободна!». Ее армия подписчиков испугалась и решила, что Костенко имеет в виду развод с Тарасовым, ведь уже долгое время ходят слухи, что в их отношениях не все гладко. Да и сами супруги открыто говорили о кризисе в их семье.