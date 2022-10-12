Костенко опровергла развод с Тарасовым

Накануне Анастасия Костенко на своей странице в соцсетях опубликовала видео, двусмысленно подписав его: «Я свободна!». Ее армия подписчиков испугалась и решила, что Костенко имеет в виду развод с Тарасовым, ведь уже долгое время ходят слухи, что в их отношениях не все гладко. Да и сами супруги открыто говорили о кризисе в их семье.
Однако девушка опровергла домыслы пользователей и пояснила, что имела в виду завершение кормления грудью сына. Поэтому она теперь может спокойно планировать свои дела, так как не привязана к графику ребенка.
«Где вы прочли, что я свободна от мужа? Ну вы даете! Я завершила грудное вскармливание. Планировала чуть раньше, но сам организм уже кричал «хватит!» Это было чудесное время, но пора идти дальше», — прояснила ситуацию Костенко.
Она также отметила, что сын Алексей любит есть то, что обычно едят у них в семье