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3 часа назад

Экс-супруга Джонни Деппа уехала в Испанию и сменила имя

Диана Товсепова

В последнее время стали появляться сообщения о том, что актриса и экс-супруга Джонни Деппа Эмбер Херд снимает дом в маленьком городке на Майорке.

Экс-супруга Джонни Деппа уехала в Испанию и сменила имя
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Как сообщается, в маленьком испанском городке проживает менее 2000 жителей. Там она, как сообщается, арендует особняк, который недавно был выставлен на продажу за 2,8 миллиона евро, но был снят с продажи, когда она въехала.

Депп заключил крупный рекламный контракт на семизначную сумму

Согласно El Mundo, Эмбер изменила имя на псевдоним Марта Джейн Каннари, которое и было указанно в документах на дом.

Напомним, 59-летний Депп подал в суд на Херд на 50 миллионов долларов в 2019 году, утверждая, что она солгала о том, что он жестоко обращался с ней, только для того, чтобы получить больше денег при их разводе.

Ранее мы писали о том, что Херд продавала дом, чтобы расплатиться с Деппом.

Звёзды,Джонни Депп,
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