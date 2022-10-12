Названо имя самого востребованного артиста на новогодних корпоративах

Фото: Ovideo.ru Ovideo.ru

Накануне в Сети появился список самых востребованных артистов на новогодних корпоративах. Как известно, именно этот период является наиболее прибыльным для артистов и представителей шоу-бизнеса.

Многие организации и города в связи с текущей ситуацией в мире отказались от идеи празднования нового года. Тем не менее, ряд компаний уже начали планировать приглашение артистов на праздник. Известный организатор концертных мероприятий Табриз Шахиди составил свой рейтинг самых востребованных артистов. Этот список полагается на определенные данные, в том числе на количество обращений, букинге от клиентов и статистике.

Шахиди отметил, что, несмотря на негативные прогнозы на новогодние празднования, самый денежный месяц в году у звезд не будет провальным. По крайней мере, спада судя по запросам и предварительной брони артистов шоу-бизнеса не отмечается.