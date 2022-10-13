Звезды, изуродовавшие себя пластикой

Звезды Голливуда — частые гости в кабинете пластического хирурга. Но если некоторые решают вопросы деликатно и естественно, другие, увы, теряют свое лицо. Вместе с пластическим хирургом Тиграном Алексаняном выяснили, для кого операция (а иногда и не одна) стала роковым решением.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Тигран Алексанян — пластический хирург, доктор медицинских наук, главный врач клиники Art Plastic.

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Мэг Райан

Ее невозможно было не любить — от каждой романтической комедии с Мэг веяло теплотой и простотой. Казалось, что она — не знаменитая актриса, а обычная девчонка с соседней улицы: настолько естественными были ее образы как в фильмах, так и на красных дорожках. Мэг могла совершенно спокойно прийти на светское мероприятие с растрепанным бобом и в обычном летнем сарафане.

Но однажды, к большому сожалению всех поклонников, она решила, что не хочет стареть и принимать возрастные изменения достойно.

Что пошло не так? Неудачный липофилинг щек сделал скулы очень массивными, рот актрисы стал похож на утиный из-за пластики губ. В надежде улучшить ситуацию, актриса увлеклась филлерами — в итоге верхняя губа стала почти прямой. Некоторые считают, что была и ринопластика — и безупречной ее тоже не назовешь. Ушла фирменная улыбка, мимика, и вскоре Мэг Райан окончательно пропала с экранов.

Николь Кидман

Николь повезло больше — у актрисы сейчас настоящий урожай на фильмы и сериалы. И с выходом очередной картины зрители могут наблюдать новые изменения внешности. Совершенно точно, продление молодости всеми возможными способами — одна из главных целей Николь. И, к сожалению, в погоне за ней в действиях и манипуляциях все больше злоупотребления.

Специалисты считают, что любовь к инъекциям и ботоксу привели к тому, что лицо актрисы стало натянутым и уставшим. Вполне возможно, что ботокс мигрировал и вызвал излишнее провисание век. Актриса решила сделать височный лифтинг и немного приподняла края бровей, но это вмешательство гармонии образу не добавило. Конечно, Николь выглядит гораздо моложе своих лет, но многие поклонники признают, что актриса стала неестественной и больше похожей на фарфоровую статуэтку.

Мелани Гриффит

Сколько раз Мелани делала операции, она и сама уже не вспомнит. В 90-е ее имя не сходило с таблоидов из-за ярких романов, многие с интересом следили за отношениями с Антонио Бандерасом. Но потом начались многочисленные походы по хирургам, что в конечном итоге и привело к разводу.

Мелани полностью сосредоточилась на улучшении внешнего вида: сначала ринопластика, которая изменила переносицу, затем подтяжки, ботокс, филлеры. Теперь уже имя актрисы появлялось на страницах глянца в связи с новыми огрехами не слишком профессионального хирурга.

Когда от насмешек уже было не скрыться, Мелани решила сменить врача и подправить ситуацию, насколько возможно. Частично восстановить лицо удалось, но страсть к пластике никуда не делась.

Тори Спеллинг

Очаровательная Донна из «Беверли Хиллз» впервые оказалась у пластического хирурга в достаточно юном возрасте, уже в 16 лет став обладательницей миниатюрного носика. Но такое раннее вмешательство не прошло бесследно: вскоре на крыльях носа появились вмятины, появилась асимметрия.

Тори решила продолжить попытки улучшить внешность: вставила имплантаты в скулы, сделала коррекцию подбородка и очень полюбила филлеры. В результате хаотичных и необдуманных действий и явно не слишком заботящегося об эстетике хирурга, актриса потеряла свою изюминку и природное обаяние.

Микки Рурк