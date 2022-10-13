Эмили Ратаковски показала фигуру в бикини собственного бренда

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски показала фигуру в бикини из новой коллекции собственного бренда Inamorata. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, манекенщица снялась в купальнике с леопардовым принтом, который состоял из лифа с эффектом пуш-ап и трусов с низкой посадкой. Она сделала нейтральный макияж и предстала перед камерой с распущенными волосами и спадающей на глаза челкой.