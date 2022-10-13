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1 час назад

Анна Седокова рассказала о своем опасном заболевании

Super.ruиещё 1

Певица Анна Седокова, которая уже почти два месяца живет и работает в Москве, пожаловалась на острый приступ крапивницы. По словам Анны, она страдает этим аллергическим заболеванием давно и ей постоянно приходится принимать меры, чтобы избавиться от его проявлений в виде ярко-розовых волдырей.

Седокова рассказала о своем опасном заболевании
Фото: Super.ruSuper.ru

Бывает, что артистка обходится только сильными антигистаминными таблетками. Но для продолжительного эффекта их нужно пить лошадиными дозами — и тогда привет, сонливость и упадок сил. Ну а если случается серьезный приступ, то не обойтись без специальных инъекций.

«Снова вместе, снова рядом. Я и моя крапивница, — бодро сообщила Анна в Инстаграме (запрещен в РФ) на пути в аптеку. — Когда заканчивается действие укола (его хватает на пару месяцев), то любое нервное потрясение становится триггером для нового приступа. И тогда снова нужен тот самый укол стоимостью 1000 долларов».

Проблема в том, что найти его сейчас Анна нигде, увы, не может. Но она не унывает и, как всегда, подбадривает себя: «Я сильная, я справлюсь». А пока артистка вынуждена самостоятельно ходить в аптеку за лекарствами и, увы, откладывать дела и пропускать тренировки в спортзале. Надеемся, что муж и дети на связи с певицей из Америки и поддерживают ее в трудную минуту.

Звёзды,Анна Седокова,
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