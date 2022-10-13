Седокова рассказала о своем опасном заболевании

Певица Анна Седокова, которая уже почти два месяца живет и работает в Москве, пожаловалась на острый приступ крапивницы. По словам Анны, она страдает этим аллергическим заболеванием давно и ей постоянно приходится принимать меры, чтобы избавиться от его проявлений в виде ярко-розовых волдырей.

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Бывает, что артистка обходится только сильными антигистаминными таблетками. Но для продолжительного эффекта их нужно пить лошадиными дозами — и тогда привет, сонливость и упадок сил. Ну а если случается серьезный приступ, то не обойтись без специальных инъекций.

«Снова вместе, снова рядом. Я и моя крапивница, — бодро сообщила Анна в Инстаграме (запрещен в РФ) на пути в аптеку. — Когда заканчивается действие укола (его хватает на пару месяцев), то любое нервное потрясение становится триггером для нового приступа. И тогда снова нужен тот самый укол стоимостью 1000 долларов».