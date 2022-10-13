Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+18° в 
USD 63.76EUR 62.59
Войти в почту
3 часа назад

Звезда “Реальных пацанов” VAVAN намекнул на роман с Агатой Муцениеце

Мира Маркина

В социальных сетях появились совместные фотографии Владимира Селиванова и Агаты Муцениеце. Поклонники артистов удивились: на снимках фотограф запечатлел поцелуй коллег. В беседе с KP.RU звезда “Реальных пацанов” прокомментировал слухи о романе с Муцениеце.

Звезда “Реальных пацанов” намекнул на роман с Муцениеце
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Прокол дочери Муцениеце возмутил фанатов

Стало известно, что Владимир и Агата провели небольшой отпуск в Кабардино-Балкарии. Об этом фанаты обоих звезд догадались, заметив подозрительно похожие локации на снимках в соцсетях.

“Мы с Агатой действительно вместе ездили в Нальчик, от вас ничего не скроешь. Через пару дней сделаем заявление”, — признался Селиванов.

Владимир отметил, что рад знакомству с Агатой, так как у них оказалось много общего – не только в профессиональном плане.

Читайте также эксклюзивное интервью Владимира Селиванова “Рамблеру”.

Звёзды,Агата Муцениеце,Владимир Селиванов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители