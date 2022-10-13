Звезда “Реальных пацанов” намекнул на роман с Муцениеце

В социальных сетях появились совместные фотографии Владимира Селиванова и Агаты Муцениеце. Поклонники артистов удивились: на снимках фотограф запечатлел поцелуй коллег. В беседе с KP.RU звезда “Реальных пацанов” прокомментировал слухи о романе с Муцениеце.

Стало известно, что Владимир и Агата провели небольшой отпуск в Кабардино-Балкарии. Об этом фанаты обоих звезд догадались, заметив подозрительно похожие локации на снимках в соцсетях.

“Мы с Агатой действительно вместе ездили в Нальчик, от вас ничего не скроешь. Через пару дней сделаем заявление”, — признался Селиванов.

Владимир отметил, что рад знакомству с Агатой, так как у них оказалось много общего – не только в профессиональном плане.