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37 минут назад

«Пора послать человека с миром»: Анастасия Костенко пожаловалась на предательство в жизни

Popcake.tv

Анастасия Костенко регулярно сталкивается с критикой в свой адрес от фанатов. Некоторые до сих пор считают, что именно Анастасия стала причиной развода Дмитрия Тарасова и Ольги Бузовой. Более того, Дмитрия регулярно пытаются уличить в изменах и говорят Насте о том, что ее супруг ей не до конца верен. Костенко отмахивается от хейтеров и говорит, что в ее семье все хорошо, а с мужем у них идиллия.

Костенко пожаловалась на предательство в жизни
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Однако на днях она пожаловалась фанатам, что в ее жизни произошло предательство. Она не стала уточнять, в ком именно она разочаровалась, но отметила, что редко слушает то, что ей говорят о других. Но в этой ситуации она все-таки решила проверить, правда это или нет. В итоге она приняла решение, что «пора послать человека с миром».

Фанаты Костенко сразу предположили, что речь идет про Дмитрия Тарасова. Однако она не стала комментировать эти догадки. Настя лишь недавно вышла из депрессии и стала воспринимать все происходящее в ее жизни с принятием.

Звёзды,Анастасия Костенко,Дмитрий Тарасов,
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