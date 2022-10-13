Костенко пожаловалась на предательство в жизни

Анастасия Костенко регулярно сталкивается с критикой в свой адрес от фанатов. Некоторые до сих пор считают, что именно Анастасия стала причиной развода Дмитрия Тарасова и Ольги Бузовой. Более того, Дмитрия регулярно пытаются уличить в изменах и говорят Насте о том, что ее супруг ей не до конца верен. Костенко отмахивается от хейтеров и говорит, что в ее семье все хорошо, а с мужем у них идиллия.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Однако на днях она пожаловалась фанатам, что в ее жизни произошло предательство. Она не стала уточнять, в ком именно она разочаровалась, но отметила, что редко слушает то, что ей говорят о других. Но в этой ситуации она все-таки решила проверить, правда это или нет. В итоге она приняла решение, что «пора послать человека с миром».